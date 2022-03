Calciomercato Milan, nuovo incontro Lazio-Raiola per Romagnoli: le ultime

Calciomercato Milan: nei prossimi giorni i biancocelesti incontreranno Raiola per trattare l’arrivo di Romagnoli

Alessio Romagnoli è il grande rinforzo designato dalla Lazio per la prossima stagione. Il centrale è in scadenza col Milan che però si sarebbe rifatto sotto dopo l’ultimo periodo molto positivo del calciatore. I biancocelesti hanno già avviato i dialoghi con Raiola, ma al momento non hanno ancora pareggiato l’offerta da 3 milioni di base fissa fatta dai rossoneri a Romagnoli. Quella cifra, infatti, sarebbe raggiungibile solo attraverso dei bonus difficili da concretizzare.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni sarebbe in programma un incontro tra la Lazio e l’agente del difensore per cercare di trovare una quadra e assicurarsi il rinforzo per la difesa.