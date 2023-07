Calciomercato Milan, corsa a due per il nuovo attaccante: i nomi

Calciomercato Milan, corsa a due per il nuovo attaccante da regalare a Pioli: i nomi e gli ultimi aggiornamenti

Il Milan continua la propria ricerca per regalare a Pioli un nuovo rinforzo in attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero due i profili seguiti con più attenzione dai rossoneri.

Da un lato Taremi del Porto, con i portoghesi che chiedono 25-30 milioni di euro per lasciar partire l’iraniano. Dall’altro Danjuma del Villarreal, disposto a lasciarlo partire in prestito per 4 milioni.