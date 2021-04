Calciomercato Milan, nuove concorrenti per Orkun Kökcü

Ancora voci di mercato per il Milan, che continua a lavorare per rinforzare la squadra. Nei giorni scorsi si era parlato dell’interesse per il giovane Orkun Kökcü del Feyenord, con il padre del giocatore era ieri in sede a casa Milan, come riporta Gazzetta dello sport.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Voetbal International ci sarebbe anche una nuova concorrente per il nazionale turco e si tratta di un’altra squadra del nostro campionato. Stiamo parlando della Lazio, interessato a trovare un giovane rinforzo per il centrocampo. Le trame di mercato si infittiscono per i biancocelesti ma non solo.