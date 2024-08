Calciomercato Milan: nuova RIVALE dalla Premier League per Chiesa, lo SCENARIO che può ostacolare i rossoneri

Chiesa, accostato anche al calciomercato Milan, è in uscita dalla Juventus. Spunta per i rossoneri una nuova rivale dalla Premier

Nei contatti tra Juventus e Chelsea delle ultime settimane, i due club hanno provato a capire la fattibilità di un’operazione di mercato basata sullo scambio che vede coinvolti Federico Chiesa, accostato anche al Milan, e Raheem Sterling. In questo momento però non ci sono margini per andare avanti, con differenti valutazioni e ingaggi (Sterling guadagna praticamente il doppio) dei due che per ora bloccano sul nascere una possibile trattativa. Ma se il Chelsea troverà un’altra soluzione per Sterling (alla Juventus o a un altro club) allora può tornare su Chiesa in un affare separato, ma tutto dipende dall’uscita dell’inglese.