Calciomercato Milan, non solo Ricci: altri due calciatori italiani attenzionati per l’estate

Calciomercato Milan, c’è Ricci tra gli obiettivi rossoneri per l’estate. Insieme a lui spuntano altri due giocatori italiani

Uno dei nomi attenzionati dal Milan per la prossima stagione è quello di Samuele Ricci del Torino. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Moncada starebbe monitorando anche altri due profili italiani che giocano in Serie A.

I due nomi da tenere in considerazione per i rossoneri sono Lorenzo Lucca dell’Udinese e Gabriele Zappa del Cagliari, che è in scadenza e sarebbe stato proposto al club meneghino.