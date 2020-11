Calciomercato Milan – Nessun dubbio su Pobega: tornerà in rossonero

Tommaso Pobega tornerà al Milan alla fine della stagione. I rossoneri hanno un controriscatto da utilizzare con lo Spezia

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan non ha dubbi che Tommaso Pobega a fine stagione tornerà in rossonero, stavolta però, per rimanerci e per giocarsi le sue carte.

Il centrocampista, ceduto in prestito allo Spezia, ha iniziato la stagione alla grande con anche 2 gol nella nazionale Under 21. Su Pobega il club ligure possiede un diritto di riscatto, ma il Milan ha la possibilità di contro-riscattare il giocatore. Paolo Maldini lo vuole certamente riportare al Diavolo.