Calciomercato Milan, nel mirino un portiere francese: le ultime

Calciomercato Milan, si guarda alla Francia per il portiere del futuro. C’è la concorrenza di una big europea

Il Milan mette gli occhi sulla Francia per il portiere del futuro. Secondo quanto riportato da Le10Sport, i rossoneri puntano Noah Raveyre, portiere classe ’05 del Saint-Etienne. Il giovane è in scadenza di contratto con i biancoverdi a giugno e l’accordo per il rinnovo non è ancora stato trovato.

Il Milan vuole assicurarsi questo promettente estremo difensore, ma deve guardare alla forte concorrenza di un’altra big europea. Il Chelsea è in pressing per portare il giovane a Cobham.