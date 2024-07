Calciomercato Milan: il Napoli stringe per un accordo con Spinazzola, i DETTAGLI della durata del contratto

Il Napoli accelera per Spinazzola, accostato anche al calciomercato Milan. I dettagli del possibile accordo di contratto

Il Napoli continua a muoversi sul mercato e ancora una volta le idee del club si intrecciano con il calciomercato Milan. Da ieri Spinazzola è un free agent, svincolatosi dalla Roma e Antonio Conte spinge per averlo come rinforzo. Luca Cilli a Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa:

LE PAROLE – «Vanno sistemati gli ultimi dettagli dell’ingaggio, c’è la volontà da entrambi le parti di chiudere per un accordo che dovrebbe essere di durata biennale. Il Napoli vuole cogliere questa opportunità di mercato.»