Calciomercato Milan, asse caldo con il Monza: Galliani sta richiedendo questo giocatore. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato nel vivo. Sia per quanto riguarda i colpi in entrata che per quelli in uscita la dirigenza sta rimanendo molto vigili. Parlando di cessioni c’è il Monza che continua a chiedere con insistenza Ballo-Touré.

Il terzino è attualmente in uscita dal club rossonero e, in questa prima parte di stagione, ha giocato unicamente con la squadra di Serie C del Milan Futuro.