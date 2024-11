Calciomercato Milan, l’aneddoto spiazza i tifosi! L’ha portato Moncada, clamorosa rivelazione

Calciomercato Milan, importante aneddoto sull’arrivo di Theo Hernandez in rossonero: il terzino francese fu segnalato da Moncada

Attraverso le colonne di Sportitalia, Francesco Letizia, noto giornalista, ha svelato un clamoroso retroscena legato al calciomercato Milan per quanto riguarda l’arrivo di Theo Hernandez in rossonero:

PAROLE – «Theo arriva al Milan su segnalazione tecnica esclusiva di quell’incompetente di Moncada: il resto dell’allora gruppo di lavoro – sì perché fatta eccezione per l’estate 2022 il Milan di Elliott e RedBird ha sempre lavorato in gruppo come oggi – è anche un po’ scettico».