Calciomercato Milan: Moncada senza SOSTA, gli OBIETTIVI nel mirino da regalare a Fonseca – VIDEO

Non è finita qui. Il calciomercato Milan non si ferma a Pavlovic e Morata. Moncada continua a lavorare senza sosta per nuovi obiettivi:

Tra questi ci sono Fofana del Monaco per cui la trattativa resta in salita e Emerson Royal del Tottenham. Quest’ultimo invece in dirittura d’arrivo, probabilmente sarà il terzo colpo rossonero.