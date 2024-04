Calciomercato Milan, Miranda si allontana? Un top club studia il colpo a zero. La situazione

Calciomercato Milan, si allontana il colpo Juan Miranda a parametro zero: il Benfica studia il colpo per giugno

Come riportato da Nicolò Schira, Juan Miranda, terzino sinistro del Betis Siviglia in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, si starebbe allontanando in maniera quasi definitiva dal calciomercato Milan.

I rossoneri lo avevano seguito a lungo anche lo scorso gennaio ma si sono tirati indietro per le commissioni richieste, giudicate troppo alte. Sul terzino è forte il pressing del Benfica che sta studiando il colpo a zero.