Calciomercato Milan, tra i tanti calciatori in bilico c’è anche Junior Messias: l’esterno potrebbe partire in estate

Tra i tanti nomi in uscita nel prossimo calciomercato Milan spicca anche quello di Junior Messias.

Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il brasiliano, legato ai rossoneri da un contratto fino al 2024, ha molti estimatori in Serie A e potrebbe concludere la sua esperienza in rossonero dopo due anni.