Calciomercato Milan: Mateo Musacchio verso l’addio, futuro in Serie A

Calciomercato Milan: Mateo Musacchio sarebbe vicinissimo all’addio, il suo futuro, però, sarebbe ancora in Serie A

Mateo Musacchio è ad un passo dall’addio al Milan. Difficile che l’argentino possa essere ceduto in questa sessione di mercato invernale, visto il recente infortunio, ma è più probabile uno svincolo a fine stagione, visto che la società di Via Aldo Rossi non sarebbe intenzionata a rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2021.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Villareal potrebbe rimanere, però, in Serie A, visto che alcune squadre sarebbero interessate al suo cartellino.