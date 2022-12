Calciomercato Milan: una concorrente in meno per Malinovskyi

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Malinovskyi. Per il trequartista dell’Atalanta c’è una concorrente in meno

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Malinovskyi. Per il trequartista dell’Atalanta c’è una concorrente in meno:

come riportato da TMW l‘Olympique Marsiglia ha deciso di non affondare per l’ucraino. Il centrocampista ucraino piace al club provenzale, ma i tanti interpreti in quella zona di campo impongono riflessioni più ad ampio raggio.