Calciomercato Milan: Maldini su un giocatore della Dea, la chiave è Boga

Calciomercato Milan: Maldini e Massara in vista della prossima stagione vorrebbero prendere un attaccante dell’Atalanta

Il Milan è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic, nella prossima stagione. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, i rossoneri starebbero seguendo Ilicic dell’Atalanta.

Lo sloveno non sarebbe in grandissimi rapporti con Gasperini e per questo motivo il club di Via Aldo Rossi potrebbe puntare molto su questo fattore, però, senza spendere molto in termini economici, essendo un calciatore di 30 anni e non idoneo teoricamente al progetto Elliott.

La chiave è Boga. Il talento del Sassuolo piace molto alla Dea e dunque qualora il talento ivoriano di cittadinanza francese, dovesse approdare a Bergamo, Ilicic sarebbe libero di fare le valigie.