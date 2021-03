Il Milan piomba su Ilicic: lo sloveno può avere lo stesso impatto di Ibra

Ilicic è entrato nel mirino di Maldini e Massara: il trequartista potrebbe impattare proprio come Zlatan Ibrahimovic

Josip Ilicic potrebbe essere il colpo a sorpresa del Milan nel prossimo mercato estivo. In rotta con Gasperini a Bergamo e col contratto in scadenza nel 2022, lo sloveno potrebbe diventare la classica occasione di mercato, non propriamente in linea coi parametri di Elliott, ma che potrebbe portare quella dose di esperienza necessaria per un gruppo così giovane.

TENUTA MENTALE – Ilicic, a dispetto delle sue incredibili capacità tecniche, ha mostrato spesso una notevole fragilità mentale. Avere come compagno uno come Ibra però potrebbe deresponsabilizzarlo e permettergli di concentrarsi sul calcio in maniera più serena. Occhi aperti: Maldini ha fiutato il colpo.