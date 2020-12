Calciomercato Milan, Maldini ha in testa 3 nomi per la difesa

Maldini, oltre che pensare al vice Ibrahimovic da prendere, ha in mente il colpo in difesa. Sono 3 gli obiettivi del dirigente rossonero

Paolo Maldini, secondo il Corriere dello Sport, dopo aver perso Dominik Szoboszlai finito al Lipsia, sta puntando a un colpo per quanto riguarda invece la difesa. I nomi su cui gli sforzi di Maldini si stanno concentrando, sono sempre i soliti: Matteo Lovato del Verona, Mohamed Simakan dello Strasburgo e Ozan Kabak dello Schalke 04. Tutti e 3 hanno 20 anni e andrebbero a rinforzare la retroguardia del Milan più in prospettiva che per il presente. L’obiettivo è di finire la stagione con Simon Kjear e Alessio Romagnoli titolari, ma affiancargli già da gennaio uno fra i 3 nomi citati sopra, in modo che dalla prossima stagione, Kjaer e Romagnoli abbiano delle alternative valide.

In ogni caso, il tesoretto che Maldini ha a disposizione per il difensore, è di 15/20 milioni di euro.