Calciomercato Milan, Letizia sorprende tutti! Sul colpo in attacco l’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Francesco Letizia, noto giornalista, ha commentato il possibile arrivo di Santiago Gimenez in rossonero

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Francesco Letizia, noto giornalista, ha fornito questi aggiornamenti su Santiago Gimenez, obiettivo caldo del calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Possibili contropartite per l’affare Gimenez: occhio a Hugo Cuenca, che può rientrare come gradimento per il Feyenoord. Anche Chaka Traoré potrebbe essere valutabile. Altro nome può essere Vos. Qualcuno sussurra anche il nome di Zeroli perché seguito da Rafaela Pimenta».