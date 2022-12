Calciomercato Milan, Leao: nuovo club inglese pensa a lui. Scambi all’orizzonte e una squadra di livello di Premier valuta Leao

Rafael Leao è sempre più al centro del mercato europeo. Il giocatore del Milan è obiettivo di diverse squadre di Premier League: tra queste spicca il Chelsea. Non è l’unica contendente, però.

Il Manchester United vuole Cody Gakpo, come riportato da il Mirror. Il PSV, però, chiede 60 milioni per il giocatore. Una richiesta troppo alta per il club inglese, che potrebbe quindi cambiare e virare su Leao.