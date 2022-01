Calciomercato Milan, Lazio-Luiz Felipe fumata grigia: c’è uno spiraglio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fumata grigia per quel che riguarda il rinnovo di Luiz Felipe: manca ancora l’accordo tra le parti, e il Milan resta alla finestra. Tutti i dettagli

Il rinnovo di Luiz Felipe è una delle tematiche più calde in casa Lazio. Le parti sarebbero al lavoro per il rinnovo, ma al momento mancherebbero l’accordo e l’intesa. in questa situazione, potrebbe infilarsi il Milan che segue il calciatore.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbero ancora delle distanze, ma la società biancoceleste punterebbe anche nella riconoscenza del brasiliano. Il club capitolino e Stefano Castagna, procuratore del centrale, si sarebbero già visti. I rapporti tra le parti sono ottimi ed è per questo che sarebbero previsti nuovi incontri per risolvere una situazione a dir poco delicata.