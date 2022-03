Calciomercato Milan, Lazio in pressing su Casale: le ultime

Calciomercato Milan, la Lazio alza il pressing sul difensore del Verona Casale. Il Milan resta in corsa e chiede informazioni a Setti

Nonostante una stagione ancora da completare, in casa Lazio si pensa anche al futuro e dunque al mercato. Un nome caldo sembra essere sempre quello di Casale.

I biancocelesti, come riportato da Calciomercato,com, sarebbero ancora in vantaggio, ma occhio alla concorrenza del Milan, che già a gennaio avrebbe chiesto informazioni al Verona per l’ex Empoli. In estate potrebbe esserci lo scatto decisivo.