Calciomercato Milan, Lang è un obiettivo: il Brugge spara alto

Noa Lang è un obiettivo concreto di calciomercato del Milan. Dal Belgio confermano l’interesse rossonero per il giovane attaccante

Continuano le voci di calciomercato che riportano l’interesse del Milan per Noa Lang. Il giovane esterno d’attacco del Brugge, secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, attira l’attenzione anche di alcuni club di Premier League come Leeds United ed Arsenal, ma sono rossonero ad essere in prima fila.

Ancora nessuna proposta concreta al club belga, che però intanto spara alto. La richiesta per il classe ’99 infatti è di ben 30 milioni di euro.