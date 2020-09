Calciomercato Milan: l’alternativa a Chiesa potrebbe essere un ex Inter

Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero sognando Federico Chiesa per l’attacco, ma in alternativa potrebbe esserci…

Il Milan starebbe proseguendo le trattative con la Fiorentina per Milenkovic e Pezzella, per rinforzare il reparto di difesa. Intanto, però, i rossoneri starebbero continuando a sognare il grande colpo Federico Chiesa.

La trattativa resta complicata, ma in alternativa, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, potrebbe spuntare il nome di un ex Inter, Keita Balde. Il valore del cartellino del giocatore sarebbe valutato non inferiore ai 30 milioni di euro.