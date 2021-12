Calciomercato Milan, la Roma si inserisce per Kamara: le ultime

Calciomercato Milan, anche la società capitolina si è iscritta alla corsa per il centrocampista Boubacar Kamara: le ultime

Roma attiva sul mercato, sia quello in entrata che quello in uscita. I giallorossi sono in cerca di un rinforzo a centrocampo, reparto che già a gennaio potrebbe essere soggetto ad una rivoluzione.

Stando a quanto riportato da Il Tempo, la società si sarebbe iscritta alla corsa per Boubacar Kamara, centrocampista in scadenza di contratto con il Marsiglia. Su di lui, in Italia, anche Milan e Juve.