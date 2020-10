Calciomercato Milan: la Juve allunga i tentacoli su Donnarumma?

In assenza di rinnovo di contratto, i bianconeri potrebbero puntare dritti sul portierone rossonero per prenderlo a parametro zero

Il rinnovo che ancora non arriva di Gigio Donnarumma sta facendo rizzare le antenne di molti club, italiani e non, che guardano con interesse agli sviluppi della vicenda per provare, nel caso, a lanciare un’offensiva per assicurarsi il portiere rossonero a parametro zero.

Tra questi club, non è un mistero, c’è anche la Juve che da tempo monitora la situazione; come racconta Stefano Saladini di Tuttosport a calciomercato.it, la società di Andrea Agnelli sarebbe pronta a sfruttare l’eventuale occasione: «Da tempo è un osservato speciale della Juventus. Non mi stupirei che possa prenderlo ad una cifra inferiore rispetto alla reale valutazione, considerando soprattutto la sua situazione contrattuale».