Calciomercato Milan: Krunic e Gabbia verso l’addio? Ecco la verità

Calciomercato Milan: Rade Krunic e Matteo Gabbia potrebbero essere sulla lista dei partenti. Facciamo chiarezza sulla questione

Il Calciomercato Milan, oltre all’entrata del difensore che sostituirà Kjaer, dovrà concentrarsi anche su qualche uscita. Ad oggi, i partenti sarebbero Andrea Conti e Samu Castillejo, che però non hanno ancora ricevuto offerte concrete.

Detto ciò, sul web è apparso un rumor di mercato che riguarda un possibile approdo di Rade Krunic e Matteo Gabbia al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo alcune verifiche, possiamo confermare che le voci in questione sono prive di fondamento. I due giocatori, almeno per ora, non si muoveranno da Milanello.