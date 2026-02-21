Calciomercato Milan, per l’attacco sale Kean: offerta monstre sul piatto e contropartita a sorpresa

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione sale l’opzione legata a Moise Kean: Camarda possibile contropartita

Il calciomercato del Milan entra in una fase d’ebollizione in vista dell’estate 2026. Nonostante l’arrivo a gennaio di Niclas Füllkrug, la dirigenza rossonera è alla ricerca di un profilo giovane ma già affermato per guidare l’attacco del futuro. Il nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri è quello di Moise Kean, centravanti della Fiorentina e della Nazionale, che il tecnico livornese conosce e apprezza dai tempi della comune militanza bianconera.

Calciomercato Milan, la strategia per Kean: l’asse Milano-Firenze

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i contatti tra via Aldo Rossi e l’entourage del calciatore, guidato da Alessandro Lucci, sono già stati avviati. L’operazione però non si preannuncia semplice, data la valutazione del calciatore e il suo ruolo centrale nel progetto viola.

Le Cifre del Colpo: Kean ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro (valida per l’estero), ma il Milan punta a un accordo su basi diverse: un’offerta cash tra i 30 e i 35 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita tecnica di alto livello.

Il nome caldo per convincere Fabio Paratici e la Fiorentina è quello di . Il talento classe 2008, attualmente in prestito al Lecce ma fermo per un infortunio alla spalla, piace molto ai toscani. Il Milan starebbe valutando una cessione a titolo definitivo con fissato dal 2028, permettendo al ragazzo di crescere altrove senza perderne il controllo. Il Rendimento di Kean: L’attaccante della Fiorentina sta vivendo stagioni d’oro in Toscana, con 33 gol in 71 presenze. È il giocatore più pagato della rosa viola (4,5 milioni netti), ma il richiamo di Allegri e la vetrina rossonera potrebbero fare la differenza.

♟️ Il Bivio di Camarda

Per il giovane Francesco, il futuro è a un punto di svolta. Come dichiarato dal suo agente Beppe Riso a Tuttosport, il rientro dopo l’operazione alla spalla è previsto per aprile. In estate il Milan dovrà decidere: un nuovo prestito per accumulare minuti (visti i soli 988 giocati finora tra i professionisti) o l’inserimento nell’affare Kean per sbloccare l’arrivo del nuovo “9”.