Milan, Adama Traoré resta un obiettivo concreto: ok di Pioli

Calciomercato Milan, resta viva la pista Adama Traoré a parametro zero: l’esterno del Wolverhampton piace molto a Pioli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra i nomi sondati dal calciomercato Milan in questo inizio estate c’è anche quello di Adama Traoré, esterno spagnolo in uscita a parametro zero dal Wolverhampton.

Mendes ha incontrato la dirigenza rossonera che, forte dell’ok di Pioli all’eventuale arrivo del calciatore, si è presa qualche giorno di tempo per decidere.