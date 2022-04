Calciomercato Milan: con Investcorp previsti 4-5 rinforzi top in estate per puntare allo scudetto ed essere più competitivi in Champions

Come spiega il Corriere dello Sport sul mercato sono previsti rinforzi per rendere il Milan ancora più competitivo in Champions League e per puntare a vincere lo scudetto l’anno prossimo. Serviranno rinforzi in diverse zone del campo, 4-5 acquisti importanti saranno garantiti da Investcorp.