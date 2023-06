Calciomercato Milan, si accende la pista Sangare in casa rossonera: duello con il Bayern Monaco. Tutti i dettagli sul centrocampista

Si scalda il calciomercato Milan. Come riportato da Rik Elfrink, noto giornalista, i rossoneri sarebbero in corsa con il Bayern Monaco per Sangaré, centrocampista del PSV Eindhoven.

Moncada è un grande estimatore del ragazzo: la clausola da 35 milioni di euro può sicuramente agevolare il club rossonero.