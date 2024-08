Calciomercato Milan, attenzione a questo INCASTRO: se esce Bennacer... Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, attenzione a questo INCASTRO: se dovesse uscire Bennacer… Tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Sono ore frenetiche in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato, con i rossoneri che sono alle prese con diverse situazione ancora da definire in queste ultimissime ore.

Come riportato da Sky Sport se Bennacer dovesse partire direzione Atletico Madrid il club rossonero potrebbe puntare con decisione su un nuovo innesto a centrocampo: il primo nome è Adrien Rabiot.