Calciomercato Milan: in caso di addio di Donnarumma ecco pronto…

Calciomercato Milan: in caso Gianluigi Donnarumma dovesse lasciare i rossoneri al termine di questa stagione, sarebbe pronto Mattia Perin

Al termine di questa stagione l’amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, dovrà per forza di cose trovare una soluzione per Gianluigi Donnarumma.

Qualora non dovesse rinnovare il proprio contratto, scatterebbe inevitabilmente la cessione. In alternativa al baby classe ’99, stando a quanto riporta l’edizione de La Repubblica in edicola questa mattina, la società di Via Aldo Rossi punterebbe forte su Mattia Perin attualmente in prestito al Genoa dalla Juventus.