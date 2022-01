📢 🔴⚫ È andato in scena di recente un incontro tra #Tottenham ed entourage di Franck Kessie. Ora impegnato in Coppa d'Africa con la 🇨🇮, il #Milan non lo vuol far partire a gennaio in ogni caso, anche se è in scadenza a giugno. @TuttoMercatoWeb #MilanJuve