Calciomercato Milan, il riscatto di Tomori s’ha da fare: la cifra e le ultime

Tomori da scommessa è diventata la vera occasione del Milan per la prossima sessione di calciomercato: le ultime e la cifra da pagare

Fikayo Tomori sta convincendo tutti sin da quando ha fatto il proprio esordio al Milan dopo il suo arrivo a gennaio dal Chelsea, il centrale inglese ( di origini canadesi) è stato il migliore in campo anche nello sfortunato match contro il Manchester United che ha visto il Diavolo dover abbandonare anzitempo la competizione europeo.

Ora per Maldini e Massara appare palese l’occasione di poter fidelizzare a titolo definitivo uno dei più promettenti difensori del palcoscenico europeo a prescindere dal prezzo, comunque moderatamente alto, per un giocatore del suo livello. Il Milan infatti ha fissato un diritto di riscatto di 28 milioni di euro per il riscatto di Tomori, la dirigenza è già al lavoro per ottenere dal Chelsea quanto meno la rateizzazione del pagamento. Tomori al Milan anche in futuro, s’ha da fare e si farà.