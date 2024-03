Calciomercato Milan, torna di moda Zaniolo? Ibrahimovic ingolosito: può arrivare con quella formula

Calciomercato Milan, Nicolò Zaniolo può tornare di moda in estate: il Galatasaray apre al prestito, Ibrahimovic ci pensa

Come riportato da calciomercato.com, il futuro di Nicolò Zaniolo nella prossima stagione non sarà sicuramente in Inghilterra. L’Aston Villa infatti non ha nessuna intenzione di riscattare a 27 milioni di euro l’italiano che dunque tornerà al Galatasaray.

I turchi però lo rimetteranno subito sul mercato con una valutazione di 20 milioni di euro e aprendo anche alla formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciomercato Milan, che lo aveva cercato a gennaio 2023 dalla Roma (da ricordare che i giallorossi vantano il 20% sulla futura rivendita), potrebbe tornare a pensare al ragazzo ingolosito dalla formula dell’affare. Sul calciatore ci sono anche Lazio, Fiorentina e Juve.