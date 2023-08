Milan-Taremi, la pista non tramonta ma c’è un ostacolo. I dettagli

Calciomercato Milan, resta viva la pista Mehdi Taremi per l’attacco: la valutazione spaventa i rossoneri ma Furlani ha una strategia

Come riferito dal Corriere dello Sport, Mehdi Taremi resta una pista vivissima del calciomercato Milan.

Tuttavia la valutazione di 20 milioni di euro del Porto per un calciatore in scadenza a giugno del 2024 spaventa i rossoneri che hanno però una strategia: aspettare gli ultimissimi giorni di mercato per cercare di strappare l’iraniano alla metà del prezzo. Il calciatore, che ha già detto sì al Diavolo, spera in evoluzioni positive.