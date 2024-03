Calciomercato Milan, David nel mirino: può spuntarla rispetto alla concorrenza per una ragione. Cosa succede

Calciomercato Milan, David resta un nome caldo per l’attacco: un aspetto può favorire il club rossonero. Ecco quale

Come riferito dal Corriere dello Sport, Jonathan David resta un nome caldo del calciomercato Milan per l’attacco della prossima annata. Cercato anche lo scorso agosto, il canadese può spuntarla rispetto alla concorrenza rappresentata da Sesko, Zirkzee, Guirassy e Gyokeres per la vicina scadenza del contratto.

David ha infatti un accordo in essere con il Lille fino al 30 giugno del 2025 e dunque potrebbe partire in estate per un prezzo intorno ai 25 milioni di euro. Decisamente alla portata del Diavolo.