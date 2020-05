Calciomercato Milan, Gotze: tutti i pro e contro di un’operazione possibile

Calciomercato, il Milan tiene d’occhio Gotze come possibile grande acquisto a costo quasi zero, per via della scadenza con il Dortmund

Quasi zero perchè come sappiamo tra ingaggio e commissioni c'è sempre da valutare.

PRO E CONTRO- Secondo quanto riportato da Marca, il contratto del giocatore tedesco scadrà a Giugno, il Dortmund non rinnoverà e dunque è possibile che il giocatore voglia assecondare la moglie modella, spesso impegnata tra Roma e Milano. Attenzione però all’ingaggio, il quotidiano spagnolo pone l’accento sulle ridimensioni del post Covid.