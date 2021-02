Calciomercato Milan, gli ultimi aggiornamenti sulle trattative

Calciomercato Milan, Maldini e Massara stanno portando avanti diverse trattative in vista della sessione estiva di mercato

Calciomercato Milan – Paolo Maldini e Frederic Massara stanno portando avanti diverse trattative in vista della sessione estiva di mercato.

ERLIC – Il difensore dello Spezia sembra aver stregato Paolo Maldini. Presto i rossoneri potrebbero contattare i liguri per intavolare una trattativa e anticipare la concorrenza (clicca qui per la notizia completa).

JUNIOR FIRPO – Junior Firpo è entrato nel mirino di Josè Mourinho. Il terzino sinistro, in rotta con il Barcellona, potrebbe quindi tentare l’avventura in Premier League al termine della stagione. Il Milan osserva e aspetta eventuali mosse del Tottenham.

SERGIO RAMOS – Il difensore per il momento è soltanto un sogno. Eppure dalla Spagna, non solo confermano l’addio del centrale al Real Madrid, ma continuano a rilanciare le voci di un possibile approdo in rossonero. La notizia, seppur prive di conferme ufficiali, potrebbe comunque fornire un assist a Maldini, da sempre in buoni rapporti con Ramos.