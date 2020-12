Calciomercato Milan, gli aggiornamenti di giornata sulle trattative

Calciomercato Milan, gli aggiornamenti di giornata. Paolo Maldini e Frederic Massara al lavoro per rafforzare la rosa

VICE IBRA – Dalla Turchia parlano di un interessamento del Milan per Origi, ex Liverpool. Il giocatore ha la caratteristiche fisiche per fare la prima punta, ma viene valutato 25 milioni. Troppi per il Milan che apre solo al prestito (clicca qui).

DUE BOCCIATI – Diego Costa e Mario Mandzukic sono stati bocciati da Gazidis. Non rientrano nei parametri del nuovo Milan. Si cerca un profilo giovane come vice Ibrahimovic.

ALTRO PASSO PER SIMAKAN – Ormai Paolo Maldini è sempre più convinto di Simakan. La distanza con lo Strasburgo è di pochi milioni, nei prossimi giorni potrebbe già esserci l’accordo definitivo per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

ZACCAGNI – Sondaggio esplorativo per Zaccagni. I rossoneri che negli ultimi giorni hanno presentato un’offerta di 5 milioni più Duarte per Lovato, hanno aperto i dialoghi anche per l’altro giovane veronese. Per ora è solo un’ipotesi, il ragazzo dovrebbe rimanere in gialloblu fino a giugno.

I NOMI SUL TACCUINO ROSSONERO

Difesa: Ajer, Lovato, Rudiger, Simakan

Centrocampo: Soumaré, Gomez

Attacco: Jovic, Scamacca, Edouard, Thauvin

SITUAZIONE RINNOVI

Alta priorità: G. Donnarumma, Calhanoglu

Media priorità: Kessie, Romagnoli, Ibrahimovic

Verso lo svincolo: Musacchio, A. Donnarumma