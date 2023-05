Calciomercato Milan: Giroud “sponsorizza” un acquisto

Il Milan si sta muovendo in vista del prossimo calciomercato estivo. In tal senso Giroud sponsorizza un acquisto

Credo che potrebbe piacere a tutti. È un grande nome in Europa, quindi ci aiuterebbe. È quel tipo di giocatore dalle grandi abilità, con un grande talento. I ricordi con lui? Era un ragazzo allegro, sempre sorridente. Con lui si rideva molto. Anche la nostra intesa in campo è stata ottima, un po’ come con Eden Hazard, anche se con Christian ho giocato meno. Sapevamo come trovarci”. Olivier Giroud parla così di Christian Pulisic a CBS, commentando il possibile approdo in rossonero dell’americano.