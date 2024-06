Calciomercato Milan Futuro, è LOTTA ad Inter e Napoli per quel GIOIELLO della Sampdoria! L’obiettivo dei rossoneri

Gli uomini del calciomercato Milan sono a lavoro anche per costruire una rosa all’altezza per il Milan Futuro, ovvero la squadra iscritta al campionato di Serie C a partire dall’anno prossimo. I rossoneri guardano con interesse uno dei talenti che si è messo maggiormente in mostra nell’ultima stagione di Serie B.

Stiamo parlando di Giovanni Leoni della Sampdoria, sondato già dal Torino, dalla Juve, dall’Inter e dal Napoli. Il diavolo, stando a quanto riferito da Primocanale, avrebbe già formulato la prima offerta ai blucerchiati: 3 milioni di euro più il prestito di Lorenzo Colombo. Il club ligure pare aver accolto in modo freddo la proposta in quanto non soddisfatto dell’attaccante rossonero, in ogni caso al momento sul calciatore sarebbero in pole Inter e Napoli.