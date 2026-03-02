Calciomercato Milan, dilemma Estupinan: talismano di Allegri ma il futuro è un rebus. Due le opzioni

Calciomercato Milan, il futuro di Pervis Estupinan potrebbe essere realmente lontano dal club rossonero: due le opzioni sul tavolo

Nonostante il ritorno in campo come “talismano” nel finale della sfida contro la Cremonese, il futuro di Pervis Estupiñán al Milan appare sempre più incerto.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Sacha Tavolieri, il laterale ecuadoriano è finito prepotentemente nel mirino del Bologna, che monitora con grande attenzione l’evolversi della sua situazione in rossonero.

Tuttavia, i rossoblù non sono soli: il profilo dell’ex Brighton conserva un forte appeal internazionale. Diversi club di Liga e, soprattutto, di Premier League avrebbero già chiesto informazioni, pronti ad approfittare di un’eventuale apertura alla cessione da parte di via Aldo Rossi per l’estate 2026. Con il Milan che ha già fissato il prezzo e valuta alternative più giovani, la permanenza di Estupiñán a Milano dopo una sola stagione è tutt’altro che scontata.