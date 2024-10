Calciomercato Milan, FURLANI guarda in PREMIER LEAGUE: nel mirino il top sulla FASCIA DESTRA. Le ultimissime notizie

Il calciomercato Milan potrebbe ancora una volta riaccendersi a gennaio. Furlani, infatti, starebbe monitorando con grande attenzione un esterno della Premier League, attualmente compagno di Sandro Tonali.

Secondo quanto riportato dal Sun, non convincono pienamente neppure le prestazioni del terzino destro Emerson Royal, arrivato in estate dal Tottenham. La società rossonera starebbe pensando a Kieran Trippier del Newcastle, ex giocatore tra le altre dell’Atletico Madrid.