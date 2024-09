Calciomercato Milan, l’AVVISO di Furlani è una SENTENZA sul futuro! LUI può partire, QUESTO il mese giusto per l’addio

Calciomercato Milan, avviso di Furlani ad Ismael Bennacer: il centrocampista può finire al Marsiglia il prossimo gennaio

Come riportato dal Corriere dello Sport, non sono finite nel calciomercato Milan le indiscrezioni sul futuro di Ismael Bennacer, rimasto momentaneamente in rossonero nonostante il forte interesse del Marsiglia a fine agosto.

La cessione di Veretout, passato al Lione grazie ad una speciale deroga che consente alle squadre francesi di scambiarsi i calciatori anche a sessione conclusa, apre lo spazio proprio per l’ex Empoli che potrebbe fare i bagagli a gennaio. I rossoneri partono da una valutazione di 30 milioni di euro.