Calciomercato Milan: frenata decisa nella trattativa per Aurier

Si raffredda la pista che porta a Serge Aurier, terzino destro in uscita dal Tottenham; il Milan avrebbe interrotto la trattativa

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan avrebbe deciso di interrompere le trattative per Serge Aurier; come ha detto nei giorni scorsi il ds Massara, l’ivoriano costa troppo ed al momento si preferisce piuttosto non far partire Calabria.

Secondo il quotidiano torinese, dunque, la trattativa con il Tottenham sarebbe di fatto conclusa anche se non si esclude a priori una eventuale ripresa delle conversazioni nelle prossime settimane.