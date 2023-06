Calciomercato Milan, Frattesi si allontana: accordo con una big

Calciomercato Milan, Davide Frattesi si allontana dai rossoneri: il centrocampista ha un accordo di massima con la Juve

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Davide Frattesi si allontana dal calciomercato Milan. la Juventus avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il ragazzo per il passaggio del centrocampista in bianconero nelle prossime settimane.

Ok del ragazzo sulla durata del contratto e sull’ingaggio, ma serve ancora il via libera di un Sassuolo che continua a sparare alto (almeno 30 milioni di euro) per “stanare” i possibili compratori: interessi dalla Premier, oltre che da Roma ed Inter, ma Manna e Calvo si sarebbero mossi in anticipo.