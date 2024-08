Calciomercato Milan, Fonseca aspetta ancora quattro COLPI! Le ultimissime sui rossoneri

Calciomercato Milan, Fonseca aspetta ancora quattro COLPI! Tutte le ultimissime sulle mosse del club rossonero

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando come il tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca sia ancora in attesa di almeno quattro colpi per rinforzare la propria rosa.

Stando a quanto si apprende sono tre i ruoli che necessitano ancora di rinforzi: il centrocampo (con Fofana e Samardzic i due principali obiettivi), la corsia di destra (Emerson Royal a un passo) e l’attacco (serve un vice Morata: occhio a Abraham).