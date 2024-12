Calciomercato Milan, Fonseca: «Stiamo pensando a tante situazioni, Tomori...»

Calciomercato Milan, Fonseca: «Stiamo pensando a tante situazioni». Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico sul suo ex club.

MERCATO DI GENNAIO – «Noi stiamo pensando a tutte le situazioni. La società è attenta. Faremo consapevolmente tutti le scelte migliori per la squadra. Adesso sono molto concentrato sulla prossima partita e sulla Supercoppa ma siamo attenti. Tomori? Non ne abbiamo parlato, per me è una novità. Situazione normale, se ne dovremo parlare ne parleremo».